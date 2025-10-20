 Aller au contenu principal
Egide : Résultats semestriels 2025
information fournie par Boursorama CP 20/10/2025 à 18:00

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce ce jour les résultats du 1er semestre 2025.

Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 en légère progression de 1 % par rapport au premier semestre 2024, atteignant 15 583 k€.

Performance notable du groupe qui affiche un EBITDA consolidé positif de 182 k€, en amélioration de 559 k€ par rapport au S1 2024.

La perte nette consolidée s’élève à -2 043 k€, vs -1 448 k€ un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d’un chiffre d’affaires en retrait sur Santier.

L'intégralité du communiqué est disponible en ligne sur le site du Groupe : www.egide-group.com - Rubrique Finance - Information Financière /communiqués de presse.

Valeurs associées

EGIDE
0,4700 EUR Euronext Paris +0,43%

