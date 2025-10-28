Capgemini relève sa prévision de croissance annuelle après un T3 meilleur que prévu

Le logo de Capgemini à Nantes

Capgemini a relevé mardi sa prévision de croissance annuelle et publié un chiffre d’affaires de 5,39 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 2,9% à taux de change constants, soutenu par une accélération de la demande en Amérique du Nord et la croissance des activités liées à l’intelligence artificielle.

Le groupe français de services informatiques relève sa prévision de croissance du chiffre d'affaires 2025 à taux de change constants dans une fourchette comprise entre +2,0% +2,5%, contre -1,0% à +1,0% auparavant. Il resserre cependant celle de sa marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,4%, contre 13,3% et 13,5%.

"Le Groupe a réalisé un troisième trimestre solide et meilleur que prévu, grâce à nos actions ciblées et à notre positionnement comme partenaire technologique intégrant la puissance de l’IA", a déclaré le directeur général Aiman Ezzat dans un communiqué.

Capgemini a également finalisé l’acquisition du groupe américain WNS pour 3,3 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence dans les opérations intelligentes basées sur l’IA agentique.

(Rédigé par Noémie Naudin avec Leo Marchandon, édité par Kate Entringer)