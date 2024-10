Egide - Résultats S1 2024 - Philippe BENSUSSAN nommé Président - Lancement Augmentation de Capital

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024

_________________________________________________________________________________

• Chiffre d’affaires S1 2024 : 15,4 millions d’euros, en recul de 19%

• EBITDA à l’équilibre

• Perte nette de 1,4M€ au premier semestre 2024 contre 0,9M€ au premier semestre 2023

• Lancement d’une augmentation de capital, par émission d’actions à bons de souscriptions, d’environ 1,8M€

• Nomination de Philippe BENSUSSAN à la Présidence du Conseil d’administration

• Perspectives

o Les difficultés d'approvisionnement et la baisse d'activité de certains clients impacteront le chiffre d'affaires 2024.

o La diversification des activités portera ses fruits sur les résultats en 2025

o Le Groupe reste confiant dans son avenir grâce à ses investissements et à la modernisation de son outil industriel.



Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID