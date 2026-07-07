EGIDE - Résultats 2025 : 2026, année de la bascule ? / Achat Spéculatif vs Sous revue - Obj. 1,31 € vs sous revue / Pot : +22,5%

Les résultats sont proches de nos attentes mais marquent un véritable changement de profil pour Egide. Pour la première fois depuis plusieurs années, les deux sites
stratégiques sont rentables tandis que Santier est désormais en voie de fermeture.
Deux éléments retiennent particulièrement notre attention.
1/ la France et les USA affichent un Ebitda positif tant au S1 qu'au S2. Le redressement de Cambridge constitue l'événement majeur de l'exercice. Après quatre années
déficitaires, le site américain génère de nouveau un EBITDA positif supérieur à 1 M€ vs -1,1 M€ en 2024 pour un volume d'affaire en progression de +2,6 M€. Retraitée des subventions covid, la marge est de 7,2%.
Bollène continue d'améliorer son niveau de rentabilité en passant de 1,4% en 2023 à 7,6%. Santier, faute de volume d'affaires suffisant, a accentué ses pertes à -1,7 M€ (S1 -0,7 M€, S2 -0,9 M€) ce qui valide d'autant la décision de cesser toute activité à San Diego.
Au niveau consolidé, Egide affiche toujours des pertes avec un ROC de -2 M€ sous l'effet de Santier mais aussi de dotations de 3 M€ dont 1,1 M€ lié à la dépréciation
d'actifs circulants. Le RN ressort à -3,1 M€ pénalisé par un résultat financier de -1,1 M€.
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