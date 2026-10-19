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Egide réduit sa perte nette au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 08:25

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Egide publie un résultat net consolidé de -0,87 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, contre -2,04 MEUR au 1er semestre 2025. Hors Santier, le fabricant de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles dégage un résultat net positif de 0,77 MEUR.

Le chiffre d'affaires a reculé de 2,4% à 15,20 MEUR au 1er semestre 2026 ( 0,7% à taux de change constants). Cette évolution recouvre des situations contrastées : la filiale Egide SA affiche une croissance de 28%, tandis qu'Egide USA et Santier enregistrent des reculs respectifs de 33% et 34%.

L'EBITDA ressort à -0,08 MEUR, contre -0,21 MEUR au 1er semestre 2025, soit une amélioration de 0,13 MEUR. Cette progression repose principalement sur le redressement d'Egide SA. Hors Santier, l'EBITDA atteint 1,25 MEUR, contre 0,5 MEUR un an auparavant.

"Au premier semestre 2026, nous avons réduit notre perte nette de plus de moitié, grâce à la croissance d'Egide SA et à une meilleure maîtrise de nos charges", résume ainsi Ignace Dupon, directeur général du groupe.

"Ces résultats confortent notre recentrage sur les applications critiques à forte intensité technologique et la rationalisation de notre dispositif américain autour d'Egide USA", ajoute le dirigeant, qui reste en outre attentif aux conséquences de l'incident de cybersécurité survenu le 6 octobre sur le site de Bollène et à la montée en cadence de Cambridge.

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