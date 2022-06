Egide - Projet de transfert sur le marché Euronext Growth à Paris

Le Conseil d’administration d’Egide (Euronext Paris - FR0000072373 - GID) réuni le 02 mai 2022 a décidé de soumettre aux actionnaires, lors d’une assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 juin 2022 sur première convocation, le projet de transfert de la cotation des titres de la société vers le marché Euronext Growth à Paris au cours du second semestre 2022.



Motifs du transfert

Ce projet de transfert vise à permettre à Egide d’être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société. Le transfert sur le marché Euronext Growth à Paris permettrait en effet de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d’une cotation sur un marché financier.





L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site d'Egide : www.egide-group.com

