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Egide - Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026
information fournie par Boursorama CP 19/10/2026 à 18:18

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Le Groupe Egide annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.
Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier semestriel :
1. l’attestation du responsable du rapport,
2. le rapport d’activité semestriel,
3. les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2026.

Ce document est disponible en ligne le site internet d’Egide : www.egide-group.com dans l’onglet Finance.

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