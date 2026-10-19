Egide - Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

Le Groupe Egide annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.
Les documents suivants, diffusés au titre de l’article 222-3 du Règlement Général de l’AMF concernant l’information réglementée, sont intégrés dans le rapport financier semestriel :
1. l’attestation du responsable du rapport,
2. le rapport d’activité semestriel,
3. les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2026.
Ce document est disponible en ligne le site internet d’Egide : www.egide-group.com dans l’onglet Finance.
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