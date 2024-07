Egide - Communiqué

Le Groupe Egide confirme que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le 25 juillet 2024, à 10h30 dans les locaux du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, 40 rue de Courcelles - 75008 Paris (immeuble Paris Eight, 7ème étage).

Dans le cadre de l’approbation par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Mixte, des comptes au titre de l’exercice 2023, il a été communiqué :

- Les documents et le formulaire de vote par correspondance pour l’assemblée générale qui ont été mis à disposition et confirmés par le communiqué de presse en date du 11 juillet 2024.

- Le rapport annuel financier de l’exercice 2023 qui a été publié et mis à disposition du public le 10 juillet sur les sites internet d’Egide et d’Euronext. Cette mise à disposition a été confirmée par communiqué de presse en date du 10 juillet.



Les rapports des commissaires aux comptes relatifs à la certification des comptes 2023 sont présentés dans le rapport annuel financier 2023. Il ressort de ces rapports que les comptes consolidés 2023, ont été certifiés, mais avec des réserves et que les comptes annuels 2023, ont été certifiés, mais avec des réserves



EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID