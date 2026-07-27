Egide - Chiffre d'affaires au 30 juin 2026

• Chiffre d'affaires consolidé : 15,2 M€, en recul publié de 2,4 %, et +0,7 % à taux de change constants.

• Egide SA : +28 %, à 10,03 M€. Croissance confirmée sur l'ensemble de l'exercice 2026.

• Egide USA : 3,80 M€ (-33 % en publié), reflet d'un effet de calendrier chez ses clients ; reprise attendue au second semestre 2026.

• Imagerie Thermique : +23 %, à 8,38 M€, soit 55 % du chiffre d'affaires.



Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide : « La très bonne performance d’Egide SA, qui franchit le seuil de 10 M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre, confirme la pertinence de notre recentrage sur les applications critiques à forte intensité technologique. En Amérique du Nord, la réorganisation autour de Cambridge avance avec l'adhésion des clients concernés et renforcera, dès 2027, notre compétitivité et notre trajectoire de croissance rentable. Nous restons attentifs, aux conditions de mise en œuvre de cette montée en puissance industrielle. »





L'intégralité du communiqué est en ligne sur www.egide-group.com - Onglet Finance - Information Financière /Communiqués de presse



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