Egide - CA S1 : Des signaux encourageants / Achat Spéculatif - Obj. 1,31 € / Pot : +31%

Secteur : Composants & équipements électroniques
Marché : Euronext Growth
Capitalisation : 19,6 M€
Cours : 0,999 €
Objectif de cours : 1,31€
Potentiel : 31%
Opinion : Achat Spéculatif
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Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 10:03:27.
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