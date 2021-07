EGIDE - CA S1 : Croissance à 2 chiffres pour Egide SA

CA S1 : Croissance à 2 chiffres pour Egide SA

CA S1 17,3 M€ -3,9% (+1,1% à taux de change constant) ;

Egide SA +16,6% / Egide USA -11,6% (-3,3% tcc) / Santier -20,5% (-13,1% tcc) ;

Objectif de CA annuel confirmé à 34 M€ +13%.

Le 1er semestre 2021 est marqué par la croissance soutenue d'Egide SA avec un CA de 7,3 M€ (+16,6%) ce qui en fait le niveau le plus élevé depuis le S1 2018. C'est le 3ème semestre consécutif de hausse. Cette bonne performance est à mettre au crédit de nouveaux clients en Chine sur l'imagerie thermique. L'imagerie thermique est d'ailleurs l'application le plus dynamique avec une progression de 32,1% à 5,9 M€.



Les USA, outre un effet de change négatif non négligeable (1,21 au S1 2021 vs 1,10 au S1 2020), pâtissent d'un effet de base défavorable pour Egide USA et de retards de programmes défense ou satellites pour Santier.

Egide USA parvient néanmoins à stabiliser son activité avec une baisse de « seulement » -3,3% à taux de change constant (6,45 M$ / 5,35 M€).

Santier, qui recule de -13% à taux de change constant (4,7 M$ / 3,9 M€), est plus touché par les effets de la Covid car la plupart de ses contrats ont des cycles plus courts que pour Egide USA. Aussi, le contexte actuel induisant des retards mais aussi limitant, entre autres, les déplacements rend le gain de nouveaux contrats moins aisé ce qui pénalise l'activité de Santier.



Globalement ce S1 est bon pour Egide SA qui a de l'avance par rapport à notre attente annuelle.

Pour USA, le fait d'avoir pu recourir à un sous-traitant le temps de recouvrer l'ensemble de son outil industriel a permis de retrouver un bon niveau d'activité au regard du contexte.

Concernant Santier, la typologie de ses contrats rend son activité plus volatile. Néanmoins, le niveau affiché au S1 2021 correspond au niveau de CA semestriel moyen réalisé depuis son acquisition et est inférieur de -3,7% à celui observé au titre du 1er semestre.



Perspectives

La direction réitère son objectif de croissance annuelle, soit un CA de 34 M€. Cela induit un S2 en progression de 37% qui profitera d'un effet de base très favorable avec Egide USA dont l'activité avait été quasiment mise à l'arrêt l'an dernier suite à l'incendie. Les USA seront donc assez logiquement le principal moteur de la croissance au S2 grâce au retour à la normale de l'outil industriel.



Au-delà de l'exercice en cours, outre la capacité à se positionner sur de nouveaux marchés, il conviendra d'observer la capacité du groupe à mettre en place des synergies entre Egide USA et Santier.

En effet, depuis l'acquisition, il est encore difficile de percevoir ces dernières, le périmètre de Santier ayant finalement peu évolué avec un CA annuel stabilisé autour des 9,5 M$. C'est l'un des chantiers auquel doit s'atteler, selon nous, Gary Waterhouse qui a été nommé directeur du développement commercial pour l'Amérique du Nord en mai dernier.

Pour mémoire, lors de l'acquisition de Santier, la direction avait assez logiquement mis en avant que cela permettrait de proposer des solutions d'Egide USA aux clients de Santier et inversement.



Conclusion.

Les événements exogènes subit par Egide lui ont permis ou vont lui permettre de disposer d'un outil industriel profondément modernisé ou optimisé que ce soit en France ou aux USA. C'est un atout non négligeable qui doit permettre au groupe de se positionner sur de nouveaux marchés ce qui doit aider à changer à terme la physionomie du groupe. 2021 est donc peut-être le dernier exercice de transition...



Opinion & objectif de cours confirmés.