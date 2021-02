Egalité professionnelle : l'exemplarité de MECELEC COMPOSITES

MECELEC COMPOSITES, après avoir amélioré son classement Gaïa Rating, confirme la force de sa stratégie RSE et son impact quotidien auprès de ses 173 collaborateurs, avec l'obtention de la note de 93/100 à l'Index de l'Egalité Femme-Homme.

Instituée par le Ministère du Travail, cette note permet aux entreprises de plus de 50 salariés, de s'évaluer sur le plan de l'égalité professionnelle, et est calculée à partir de 4 indicateurs :

- l'écart de rémunération femmes-hommes ;

- l'écart de répartition des augmentations individuelles ;

- le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité ;

- le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

« Femme Directeur d'entreprise, je suis particulièrement attentive au sujet de l'égalité homme-femme, qui ne devrait pas en être un. Au sein du Groupe, je m'attache au bien-être de mes équipes, en veillant notamment à un traitement égal, sans aucune distinction. Parvenir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est accompagner le changement des mentalités d'ores et déjà en marche, soutenu par la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel. » précise Bénédicte Durand, Directeur Général du Groupe et ambassadrice de l'égalité professionnelle en région Auvergne Rhône-Alpes.