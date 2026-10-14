Effondrement du secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Jamie McGeever

Les actions américaines ont fortement chuté mercredi, le Nasdaq enregistrant sa plus forte baisse en trois mois, en raison de données étonnamment élevées sur l' inflation et d’inquiétudes grandissantes concernant les coûts liés au financement du développement de l' IA. Les chiffres de l’inflation ont remis sur la table la possibilité d’une hausse des taux de la Fed plus tard ce mois-ci, ce qui a propulsé le à un nouveau plus haut depuis 18 mois.

À lire aujourd’hui

* L’inflation américaine s’accélère en septembre; une hausse des taux de la Fed ce mois-ci est à nouveau envisagée

* Le FMI appelle les États-Unis à réduire leurs déficits face aux difficultés du marché obligataire et exhorte la Chine à se diversifier au-delà des exportations

* Pourquoi les gouvernements pourraient secrètement souhaiter un faux pas de l’IA: Mike Dolan

* Alors que les banques de Wall Street financent et adoptent l’IA, les risques s’accumulent sur les deux fronts

* Les opérations obligataires s'affaiblissent pour les banques américaines, la volatilité des taux d'intérêt affectant les investisseurs

* Principaux mouvements du marché aujourd’hui * ACTIONS: L'Asie dans le rouge, la Chine à -1 %. L'Europe +0,4 %, le Royaume-Uni +0,7 %. Les Amériques dans le rouge: le Nasdaq à -1,9 %, le S&P 500 à -1,1 %. * SECTEURS/ACTIONS: Huit secteurs du S&P 500 reculent, trois progressent. Technologie: -2,6 %; santé et biens de consommation de base: +2,4 %. L’indice « SOX » des puces électroniques: -4,2 %, en baisse pour le sixième jour consécutif, sa plus longue série de baisses depuis près de deux ans. Coreweave: -15,5 %; Dell: -11 %; Oracle et Marvell: -9 %. UnitedHealth, Moderna et Bristol-Myers Squibb ont tous progressé de 4 à 5 %. * MARCHÉS DES CHANGES: Le s’est à nouveau fortement renforcé, atteignant un nouveau plus haut depuis 18 mois. Le peso mexicain et le rand sud-africain figurent parmi les devises des marchés émergents qui ont le plus baissé, tandis que l’euro, la livre sterling et la couronne suédoise sont les plus grands perdants du G10. * OBLIGATIONS: Les obligations d'entreprises américaines liées à l'IA chutent fortement, beaucoup atteignant de nouveaux plus bas. Les rendements augmentent, les écarts se creusent. Les rendements des bons du Trésor américain à long terme baissent de 3 à 4 points de base, la courbe s'aplatit. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le en hausse, le WTI +1 %. L'or recule de 1 %, l'argent de 6,5 %.

Les sujets d’actualité du jour:

Le blues des obligations liées à l’IA

Le sentiment des investisseurs à l’égard du financement de l’IA — ou plus précisément, du financement circulaire — se détériore. Rapidement. L’obligation à 9,75 % de Coreweave, émise en juillet et arrivant à échéance en 2031, affichait mercredi un rendement de 16 % et son cours a chuté à un nouveau plus bas. L’obligation « Beignet Investor » de Meta, arrivant à échéance en 2049, oscille également autour de ses plus bas, et ces deux obligations ont perdu environ 20 % par rapport à leur prix d’émission. L’obligation à 4,9 % d’Oracle, arrivant à échéance en 2033, a enregistré aujourd’hui un plus bas historique. Vous voyez le tableau.

Les coûts d’emprunt et les spreads s’envolent, ce qui aggrave les inquiétudes des investisseurs, risquant d’entraîner de nouvelles ventes et d’intensifier la spirale négative. Qu’est-ce qui mettra fin à cette spirale baissière? À court terme, des résultats solides et des perspectives positives de la part des directeurs généraux et des directeurs financiers dans les semaines à venir pourraient aider. Mais si la pression à la vente sur les obligations et les actions liées à l’IA persiste, faut-il s’attendre, à terme, à une forme d’intervention?

Les enjeux s’amplifient

À ce propos, il n’est pas déraisonnable de penser que le gouvernement américain finira par prendre des participations dans certaines des plus grandes entreprises américaines du secteur de l’IA et des technologies, que ce soit pour des raisons de sécurité nationale, de sûreté, ou simplement parce qu’elles sont « trop grandes pour faire faillite ». Ou pour toutes ces raisons à la fois. À mesure que la bataille avec la Chine pour la domination mondiale en matière d’IA s’intensifie, l’importance que revêtent pour Washington les principaux acteurs américains ne fera que croître.

En effet, l’administration Trump fait déjà preuve de son influence dans le secteur privé, notamment via ses participations dans le partenariat entre US Steel et Nippon Steel, ainsi que dans Intel. Selon le Cato Institute, le gouvernement américain a conclu 35 opérations de prise de participation depuis juin 2025. Auparavant, les prises de participation américaines étaient inconnues en période de non-crise, note Scott Lincicome, du Cato Institute. Sur ces 35 opérations, 11 concernent des entreprises de semi-conducteurs et 9 des entreprises d’informatique quantique. L’orientation et la direction semblent assez claires.

La direction claire de la Chine

S’il subsistait le moindre doute sur la manière dont les décideurs politiques de Pékin tentent de stimuler la croissance économique chinoise, les dernières données commerciales devraient le dissiper. La forte hausse des exportations a creusé l’excédent commercial de la Chine plus que prévu en septembre, mettant le pays sur la voie d’un nouvel excédent annuel de 1.000 milliards de dollars, et ce en un temps record. Le secteur extérieur est en plein essor, tandis que l’économie intérieure reste freinée par une demande et des investissements modérés.

L’IA a joué un rôle central dans ces chiffres du commerce extérieur, la demande mondiale de semi-conducteurs et de produits issus des technologies vertes ayant stimulé les exportations; sa place au cœur des tensions entre les États-Unis et la Chine devient de plus en plus marquée, alimentant des excédents chinois records et creusant les déficits américains (et, par extension, les déséquilibres mondiaux), ainsi que la guerre technologique et des ressources entre les deux pays.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok; interventions de plusieurs responsables, dont la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey

* TSMC résultats (du troisième trimestre)

* Commandes de machines au Japon (août)

* Ventes au détail aux États-Unis (septembre)

* Intervention de Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland

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