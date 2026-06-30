efferies s'interroge sur les synergies de la fusion Akzo Nobel/Axalta

(Zonebourse.com) - Akzo Nobel bouge peu à la Bourse d'Amsterdam (-0,07%, à 59,06 euros), après une analyse de Jefferies. Les analystes ont légèrement abaissé leurs prévisions d'Ebitda, mais ont relevé leur objectif de cours sur l'action.

La banque d'investissement américaine estime que la faiblesse de la demande dans les secteurs de la construction et de la rénovation continue de peser sur les volumes, ce qui limite le levier opérationnel. En revanche, la hausse des cours du pétrole augmente le risque sur les marges, malgré une certaine capacité de répercussion de cette hausse sur les prix.

En ce qui concerne le projet de fusion avec Axalta, Jefferies indique que les retours des investisseurs des deux côtés sont mitigés. Certains pensent que la stratégie individuelle de chaque entreprise (axée sur les réductions de coûts, la génération de trésorerie et les retours aux actionnaires qui en découlent) soutiendrait davantage la performance du cours de l'action. La banque d'investissement souligne qu'obtenir des garanties sur le taux de conservation des synergies - compte tenu des chevauchements d'activités et d'un risque antitrust probable - reste un défi supplémentaire quant à la bonne exécution de l'opération.

La nouvelle entité combinée table sur 600 millions de dollars de synergies de coûts, soit environ 5% des revenus combinés de la division Revêtements et environ 11% des revenus acquis. Ce niveau se situe, selon Jefferies, au-dessus des moyennes historiques du secteur des revêtements (qui cible en général environ 8% des revenus de l'entreprise acquise).

La recommandation des analystes reste à "conserver", et l'objectif de cours est relevé de 50 à 55 euros.

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