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Edwards Lifesciences en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 23:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action Edwards Lifesciences EW.N progresse de 3,7 % à 103,05 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action, les faisant passer d'une fourchette de 2,95 $ à 3,05 $ à une fourchette de 2,97 $ à 3,05 $, soit une hausse de 18 % par rapport à l'année précédente si l'on se base sur la valeur médiane

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 à environ 11,5 %, contre une fourchette initiale de 10 % à 11 %

** Annonce un chiffre d'affaires en hausse de 10,5 % au troisième trimestre, à 1,72 milliard de dollars, contre des estimations des analystes de 1,67 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 16,6 % depuis le début de l'année

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