Edwards Lifesciences dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la solidité de ses dispositifs cardiaques
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Edwards Lifesciences EW.N a dépassé les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses valves cardiaques artificielles et d'autres dispositifs médicaux, avec des actions en hausse d'environ 3% dans les échanges prolongés.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux se sont accrues au cours des derniers trimestres, car ils s'attendent à ce qu'ils bénéficient d'une demande élevée de procédures chirurgicales, les gens, en particulier les adultes plus âgés, ayant opté pour des procédures médicales reportées pendant la pandémie.

Le dispositif phare d'Edwards, le TAVR (transcatheter aortic valve replacement), utilisé dans les procédures cardiaques peu invasives, a généré un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,10 milliard de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Edwards a gagné 67 cents par action pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de 59 cents par action.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché qui étaient de 1,50 milliard de dollars.

La société a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 2,56 à 2,62 dollars, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 2,45 à 2,55 dollars. Les analystes attendaient 2,51 dollars par action.

Par ailleurs, Edwards Lifesciences a déclaré que son directeur financier, Scott Ullem, quittera ses fonctions à la mi-2026 et restera conseiller après la désignation de son successeur.

Valeurs associées

EDWARDS LIFESCIENCES
83,450 USD NYSE +0,91%
