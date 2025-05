EDUFORM'ACTION : Visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs le 15/05 à 18h

Rappel – Invitation

VISIO CONFÉRENCE

dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial référent sur le marché de la formation initiale et professionnelle, rappelle l'organisation d'une visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs ce jeudi 15 mai 2025, conformément à l'information publiée dans le communiqué du 30 avril dernier.

Cécile Béziat, Directrice générale déléguée, et Clémence Magnier, Directrice financière, présenteront un point sur l'activité du groupe et sa stratégie, puis seront disponibles pour répondre aux questions des participants.

Jeudi 15 mai 2025 à 18h

Pour s'inscrire > lien

Le communiqué d'annonce du chiffre d'affaires et des résultats arrêtés au 31 décembre 2024 ainsi que le rapport financier annuel 2024 d'Eduform'Action sont en ligne sur Investisseurs - Eduformaction .

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contacts :

Eduform'Action – hello@eduformaction.fr

PCE – Ségolène de Saint Martin – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73