EDUFORM'ACTION : Eduform'Action poursuit son engagement pour " l'Impact " écologique et social et annonce un partenariat avec L'Académie de la Transition Energétique

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial en forte croissance sur le marché de la formation initiale et de la formation continue, développe son offre de formation à vitesse grand V sur le thème incontournable de « l'Impact » écologique et social. Conscient du contexte actuel et de l'importance de la transition énergétique, le groupe annonce son partenariat avec Nautilus Energy, jeune structure qu'il accompagne sur son Académie de la Transition Energétique. Nautilus Energy donne accès à un nouveau parcours de formation dont les enseignements sont principalement issus de l'analyse des rapports du GIEC avec pour but d'aider les organisations (entreprise, association, collectivité, administration) à mieux comprendre les enjeux de la transition énergétique, à définir leur plan de décarbonisation et à s'y atteler durablement !

Eduform'Action s'investit pour la neutralité carbone des organisations aux côtés de Nautilus Energy

Fondamentalement positionné en faveur de l'Impact social, Eduform'Action prend acte des enjeux actuels et de l'importance de la transition énergétique, fort vecteur de croissance. L'urgence ne fait plus l'objet de débat, les engagements publics et privés se multiplient ; celle-ci ne pourra se faire qu'en agissant efficacement contre le réchauffement climatique.

Nautilus Energy, entreprise récemment fondée par Ahmed GUENAOUI, précédemment haut fonctionnaire, expert transition énergétique et ESG (notamment ex-conseiller d'Engie), aide les organisations à décrypter les enjeux de demain et à prendre pieds dans la transition énergétique, via entre autres les vidéos de L'Académie de la Transition Energétique. A travers leur partenariat, Eduform'Action et Nautilus Energy veulent répondre à la nécessité absolue de faire évoluer les organisations en développant leurs savoirs et compétences internes sur la neutralité carbone, quel que soit leur secteur d'activité.

Gratuit et 100% en ligne, le parcours de formation de L'Académie de la Transition Energétique s'adresse aux dirigeants et collaborateurs en place, ainsi qu'aux jeunes diplômés ou professionnels en reconversion tandis que de nouveaux profils deviennent indispensables (manager de la décarbonation, expert bilan carbone, chargé de reporting extra-financier ou de sourcing durable).

Un parcours de formation pragmatique, court et accessible

L'Académie de la Transition Energétique tire ses enseignements du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental qui œuvre depuis plus de 30 ans sur l'évolution du climat. Elle offre une synthèse inédite et opérationnelle des rapports du GIEC avec une approche particulièrement accessible, concrète .

La plateforme de formation en ligne propose aujourd'hui le parcours « Comprendre les travaux du GIEC en 1 heure », sous la forme de 14 modules vidéos orientés sur les solutions identifiées par le GIEC : « Que dit le GIEC sur le réchauffement climatique ?, « Quelles sont les solutions de transition énergétique selon les secteurs économiques ? », « Quels sont les concepts clés pour comprendre la transition énergétique ? », « Vues d'experts sur les enjeux sectoriels, les méthodes pertinentes, le financement, les aspects réglementaires et juridiques »,…

Et bientôt, figureront jusqu'à 70 heures d'e-learning pour de nouveaux parcours envisagés à distance, en hybride ou en présentiel. Créé par Ahmed GUENAOUI, L'Académie de la Transition Energétique permet à tous de :

1. Comprendre les principes fondamentaux qui règlent le fonctionnement du système énergétique mondial.

2. Identifier les causes du dérèglement climatique et les risques qui pèsent sur l'activité économique.

3. Appréhender le cadre réglementaire qui se met en place progressivement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

4. Et enfin, utiliser les outils qui existent pour les entreprises qui cherchent à développer une feuille de route bas carbone.

Pour une vision claire des enjeux de la transition énergétique et des solutions à la portée de tous !

Inscription libre via : https://www.eduformaction.fr/formations/

A propos de Eduform'Action Groupe -



Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration…).

Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris. Mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

