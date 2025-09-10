 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EDUFORM'ACTION : Cryptomonnaies, blockchain et tokenisation : Innov8Learn prépare les décideurs aux nouveaux enjeux
information fournie par Actusnews 10/09/2025 à 18:05

Paris – 10 septembre 2025 – Innov8Learn, filiale du groupe Eduform'Action et organisme de formation innovant dédié aux enjeux technologiques et business, annonce le lancement d'un nouveau programme d'acculturation consacré aux crypto-actifs et à la blockchain. Cette formation d'une journée, spécialement conçue pour les décideurs et les professionnels B2B, répond aux mutations accélérées de l'économie numérique et aux nouvelles obligations réglementaires.

Avec l'arrivée du règlement européen MiCA, l'essor des stablecoins et la montée en puissance de la tokenisation des actifs réels (RWA), les entreprises se trouvent en première ligne. Comprendre ces évolutions n'est plus une option : c'est désormais un enjeu stratégique pour anticiper les transformations économiques, réglementaires et concurrentielles.

Une formation pensée pour les décideurs : une journée pour comprendre, décider et agir

En une seule journée , la formation Innov8Learn offre aux décideurs une acculturation claire, rapide et directement actionnable . Les fondamentaux (Bitcoin, blockchain, smart contracts) sont posés pour bâtir une compréhension solide, avant d'aborder les grandes tendances actuelles du marché de la cryptomonnaie – et les enjeux réglementaires clés (conformité, fiscalité).

Pensée pour les dirigeants, responsables innovation, finance, juridique ou marketing, cette pédagogie 100 % B2B met l'accent sur les applications concrètes : investissements, cas d'usage métiers, feuille de route stratégique. Chaque participant repart avec un lexique, des repères stratégiques et des pistes opérationnelles pour transformer ces évolutions en opportunités pour son entreprise.

Crypto, MiCA, tokenisation : des clés concrètes pour décider et se positionner

Avec cette approche, Innov8Learn fait le lien entre la révolution crypto-blockchain et les réalités des entreprises : comprendre l'impact des stablecoins sur la trésorerie, anticiper les effets de MiCA sur la conformité, saisir les opportunités offertes par la tokenisation des actifs réels , ou encore identifier des cas d'usage concrets selon son secteur. L'objectif est simple : armer les décideurs d'une vision claire pour transformer l'évolution du marché en avantage compétitif.

« Dans un monde où la crypto et la blockchain transforment la finance, l'industrie et les usages numériques, cette formation permet aux entreprises de passer de la curiosité à l'action, avec une vision claire et des outils concrets pour se positionner. » - Carole Disant, Directrice du développement d'Innov8Learn.

A propos d'Innov8Learn - https://www.innov8learn.fr/

Créé pour accompagner les professionnels face aux grandes mutations numériques et business, Innov8Learn conçoit des formations sur-mesure, stratégiques et orientées action. Son ambition : offrir aux décideurs une lecture claire des transformations, les aider à se positionner avec agilité et à convertir les défis technologiques en leviers de croissance.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média Eduform'Action :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – +33 (0)6 16 40 90 73


