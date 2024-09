EdRAM lance le 12ème fonds obligataire daté de sa gamme Millésima

Le fonds " offrira un accès à un large univers d'émetteurs, de secteurs et de zones géographiques ", précise le gestionnaire d'actifs.

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a lancé " EDR Sicav Millesima 2030 ". Le fonds investit dans une sélection d’obligations émises par des entreprises domiciliées dans des pays développés (OCDE et l’espace économique européen). Si le portefeuille peut être constitué jusqu’à 100% de titres high yield, il se réserve également a possibilité d’intégrer des obligations d’entreprises investment grade. A travers une stratégie de portage, le portefeuille est investi dans des obligations d’entreprises de rang senior dont l’échéance ne pourra dépasser le 31 décembre 2030.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.