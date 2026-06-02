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EDP va investir 1,3 milliard d'euros en France au cours des quatre prochaines années
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 12:23

EDP fait partie des investisseurs étrangers sélectionnés par la Présidence de la République française dans le cadre de la 9e édition du Sommet " Choisir la France ".

EDP, via sa filiale EDP Renewables en France et Ocean Winds, sa coentreprise avec Engie, a annoncé son intention d'investir 1,3 milliard d'euros en France au cours des quatre prochaines années.

Les investissements d'EDP seront répartis sur plus d'1 GW de projets terrestres et offshore à travers le pays. Ces nouveaux sites de production contribueront à soutenir les objectifs de souveraineté énergétique et de décarbonation de la France.

Avec 32,8 GW en exploitation dans le monde, le Groupe est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité : production, distribution et transmission, et commerce de détail.

En France, le Groupe a développé plus de 800 MW de capacité éolienne et solaire, générant près de 12 TWh depuis 2006.

Dans son plan d'affaires jusqu'en 2028, EDP a annoncé un plan d'investissement ambitieux de plus de 12 milliards d'euros, couvrant quatre régions. Environ 70 % seront alloués à la production d'électricité (éolien, solaire, batteries) et 30 % au développement de réseau.

La France et l'Europe joueront un rôle clé dans ce plan de développement.

" La France joue un rôle central dans la transition énergétique de l'Europe et EDP s'engage fermement à soutenir les pays qui choisissent l'énergie à faible émission de carbone et durable comme levier de l'indépendance énergétique ", a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, DG du groupe EDP.

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