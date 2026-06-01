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EDP a lancé un projet solaire à Fukushima, au Japon pour Amazon
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 16:32

EDP a lancé un projet solaire de 44 mégawatts de pic (MWp) à Fukushima, au Japon.

Le projet est lié à un accord d'achat d'électricité à long terme (PPA) avec Amazon, soutenant l'objectif de l'entreprise d'atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2040.

La centrale solaire s'étend sur 60 hectares provenant d'un ancien terrain de golf. Elle comprend plus de 63 000 panneaux solaires et constitue à ce jour le plus grand projet solaire d'EDP au Japon. Elle devrait générer plus de 48 GWh d'énergie par an.

Le projet est désormais pleinement opérationnel et génère de hauts rendements. Notamment, il a dépassé la production énergétique prévue lors de ses phases d'essais et de mise en service. Il enregistre désormais un taux de disponibilité énergétique supérieur à 98 %, établissant une base de performance solide qui dépasse les indicateurs moyens pour les nouvelles centrales électriques.

Il s'agit du deuxième PPA entre EDP et Amazon dans la région APAC, après un projet solaire à Singapour en 2021.

L'accord fait partie d'une collaboration stratégique commencée en 2015 avec un parc éolien dans l'Ohio et qui continue de se construire.

À l'échelle mondiale, Amazon a désormais contracté plus de 1,4 GW de capacité renouvelable sur plusieurs projets EDP.

" Notre collaboration avec EDP dans plusieurs pays, y compris ce projet solaire à Fukushima, est essentielle pour atteindre l'objectif d'Amazon d'atteindre la neutralité carbone nette dans nos opérations d'ici 2040. ", a déclaré Cameron Evans, directrice de l'infrastructure APAC chez Amazon Web Services.

" En combinant des solutions connectées au réseau avec des collaborations à long terme comme celle avec Amazon, nous offrons des solutions énergétiques résilientes et compétitives tout en soutenant la transition vers un avenir pleinement électrifié et durable. " a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade DG de EDP.

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