Edouard Mathieu nommé directeur de l'immobilier chez ADP

Le gestionnaire aéroportuaire confie la direction de son activité immobilière à un dirigeant issu de ses rangs. Sa prise de fonction est prévue le 31 août.

Groupe ADP annonce la nomination d'Edouard Mathieu, né il y a 53 printemps, au poste de directeur de l'immobilier. Rattaché à Justine Coutard, directrice générale déléguée, il intègre également le Comité exécutif.

Edouard Mathieu a débuté sa carrière chez Colas au Royaume-Uni avant de rejoindre le Groupe ADP en 1999.

Depuis son arrivée, il a occupé plusieurs fonctions au sein des directions des achats et de l'immobilier, notamment dans le "property et facility management", le développement immobilier cargo et le développement immobilier. Depuis 2019, il était directeur du développement et des relations partenaires de Paris-Charles de Gaulle.

Sa prise de fonction est fixée au 31 août.