 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edouard Mathieu nommé directeur de l'immobilier chez ADP
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 18:29

Le gestionnaire aéroportuaire confie la direction de son activité immobilière à un dirigeant issu de ses rangs. Sa prise de fonction est prévue le 31 août.

Groupe ADP annonce la nomination d'Edouard Mathieu, né il y a 53 printemps, au poste de directeur de l'immobilier. Rattaché à Justine Coutard, directrice générale déléguée, il intègre également le Comité exécutif.

Edouard Mathieu a débuté sa carrière chez Colas au Royaume-Uni avant de rejoindre le Groupe ADP en 1999.

Depuis son arrivée, il a occupé plusieurs fonctions au sein des directions des achats et de l'immobilier, notamment dans le "property et facility management", le développement immobilier cargo et le développement immobilier. Depuis 2019, il était directeur du développement et des relations partenaires de Paris-Charles de Gaulle.

Sa prise de fonction est fixée au 31 août.

Valeurs associées

ADP
114,5000 EUR Euronext Paris -1,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,96 +12,50%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
Pétrole Brent
73,2 -2,19%
SOITEC
114,3 -0,04%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank