Edmond de Rothschild réussit sa diversification vers les actifs réels

(NEWSManagers.com) - Lors de la présentation de ses résultats annuels pour 2020, Edmond de Rothschild, qui a été touché par le décès de Benjamin de Rothschild en début d'année 2021, a affiché une collecte nette positive de 400 millions de francs suisse (360 millions d' euros).

La clientèle privée, avec une collecte de 2 milliards de francs suisses, et la plateforme d' actifs réels, avec 2,2 milliards de francs, ont plus que compensé la décollecte sur les stratégies liquides. La plateforme d'actifs réels, qui regroupe la dette d' infrastructure, l' immobilier et le private equity, avoisine 18 milliards de francs sous gestion à fin 2020, sur le total de 168 milliards que gère la banque (-3%).

Le groupe met aussi en avant le développement de ses encours d' investissements responsables qui atteignent 27,5 milliards de francs fin 2020, en hausse de 13,5 %. Onze fonds de placements collectifs disposent désormais d' un label Investissement socialement responsable (ISR) contre trois l' an dernier, précise Edmond de Rothschild.

Le groupe affiche un bénéfice net consolidé de 57 millions de francs pour 2020, contre 44 millions en 2019. Cette progression de 23% prend cependant en compte l' intégration des activités françaises de la banque en année pleine. Sans cela, le bénéfice s' inscrit en croissance de 4%. Le résultat brut d' exploitation s' établit à 157 millions de francs suisses, en progression de près de 20%. Hors effet périmètre, il s' établit en léger retrait (-7%), " en raison de la baisse des revenus de marge d' intérêts due au recul des taux, notamment américains, et de la faible contribution du portefeuille de placements propres " , précise la banque.