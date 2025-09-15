Edmond de Rothschild : nomination de Roxane Planas au poste de directrice des relations extérieures

(AOF) - Edmond de Rothschild annonce la nomination de Roxane Planas au poste de directrice des relations extérieures groupe. Cette création de poste s'inscrit dans la volonté de renforcer la stratégie d'influence du gestionnaire, sa visibilité et son dialogue avec l'ensemble de ses parties prenantes. Roxane Planas aura pour responsabilité de diriger les relations presse et relations extérieures du groupe à l'échelle internationale et sur l'ensemble des métiers. Elle reportera à Pierre-Etienne Durand, directeur de la stratégie et de la communication.

Avant de rejoindre Edmond de Rothschild, elle était associée et membre du comité de direction de l'agence Image Sept, première agence de communication indépendante en France, qu'elle intègre en 2007. Elle y a accompagné durant 18 ans de nombreux dirigeants, entreprises et institutions dans leurs enjeux de communication stratégique et de relations publiques.