 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 920,97
+1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edmond de Rothschild : nomination de Roxane Planas au poste de directrice des relations extérieures
information fournie par AOF 15/09/2025 à 09:34

(AOF) - Edmond de Rothschild annonce la nomination de Roxane Planas au poste de directrice des relations extérieures groupe. Cette création de poste s'inscrit dans la volonté de renforcer la stratégie d'influence du gestionnaire, sa visibilité et son dialogue avec l'ensemble de ses parties prenantes. Roxane Planas aura pour responsabilité de diriger les relations presse et relations extérieures du groupe à l'échelle internationale et sur l'ensemble des métiers. Elle reportera à Pierre-Etienne Durand, directeur de la stratégie et de la communication.

Avant de rejoindre Edmond de Rothschild, elle était associée et membre du comité de direction de l'agence Image Sept, première agence de communication indépendante en France, qu'elle intègre en 2007. Elle y a accompagné durant 18 ans de nombreux dirigeants, entreprises et institutions dans leurs enjeux de communication stratégique et de relations publiques.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank