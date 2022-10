EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY STRATEGIES IV, conseillé par ELYAN PARTNERS acquiert une participation majoritaire au capital d’ONCODESIGN SERVICES et va déposer une OPA simplifiée sur les actions restantes de la société

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Oncodesign Services (FR0011766229 – ALONC), société de Recherche Pharmaceutique Externalisée (CRO) de premier plan spécialisée dans la découverte de médicaments et les services précliniques en oncologie et en immuno-inflammation et Elyan Partners annoncent la réalisation de l’acquisition par ERES IV d’une participation majoritaire d’Oncodesign Services, représentant 61,58% de son capital (le « Bloc de Contrôle ») auprès de ses principaux actionnaires, dont M. Philippe Genne, Fondateur d’Oncodesign Services, ainsi que certains actionnaires de référence et plusieurs managers et actionnaires minoritaires, à la suite de l’entrée en négociations exclusives le 30 juin 2022.