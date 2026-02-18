Edison vise des bénéfices de base pouvant atteindre 1,9 milliard d'euros en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les résultats de 2025 aux paragraphes 3-4, la citation du directeur général au paragraphe 8, les prévisions pour 2026 au paragraphe 7) par Francesca Landini

Edison EDNn.MI vise à augmenter ses bénéfices de base à 1,7 milliard à 1,9 milliard d'euros d'ici 2030 alors qu'il déploie des énergies renouvelables et développe des gaz verts, a déclaré l'entreprise de services publics mercredi.

En 2025, l'unité italienne de l'opérateur nucléaire français EDF a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 1,31 milliard d'euros (1,55 milliard de dollars), en baisse par rapport à 1,71 milliard d'euros en 2024, mais conforme à ses prévisions.

Les bénéfices de base ont baissé l'année dernière, la croissance de la production thermoélectrique n'ayant que partiellement compensé le déclin de l'énergie hydroélectrique et la baisse des recettes provenant du commerce du gaz.

Le groupe a toutefois augmenté sa fourniture de gaz naturel en Italie, répondant à 22 % de la demande intérieure grâce au début des livraisons de GNL du fournisseur américain Venture Global VG.N .

Le bénéfice net a chuté à 240 millions d'euros, contre 403 millions d'euros en 2024.

L'entreprise a terminé l'année avec une position financière positive de 219 millions d'euros grâce au produit de la vente de son unité de stockage de gaz.

Le groupe dirigé par le directeur général Nicola Monti s'attend à ce que son Ebitda se situe entre 1,2 milliard et 1,4 milliard d'euros en 2026, car les prix de l'énergie restent volatils et le cadre réglementaire est incertain en Italie.

"Edison investira entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an dans les années à venir pour soutenir la transition énergétique du pays et atteindre nos objectifs de durabilité à long terme", a déclaré M. Monti.

Dans un précédent plan à l'horizon 2030 présenté en 2023, l'entreprise visait des bénéfices de base allant jusqu'à 2,2 milliards d'euros.

(1 dollar = 0,8444 euro)