Edison International dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des tarifs d'électricité

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Edison International EIX.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, le groupe ayant bénéficié de la hausse des tarifs d’électricité et de la croissance de la demande en électricité.

Après avoir atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, la demande d’électricité aux États-Unis devrait encore progresser cette année et l’année prochaine, selon les estimations de l’Energy Information Administration, les centres de données très gourmands en énergie ainsi que l’électrification des logements, des entreprises et des transports faisant grimper la consommation.

Voici quelques détails:

* Le fournisseur d’électricité basé à Rosemead, en Californie, a affiché un bénéfice de base ajusté de 1,54 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,16 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

* Southern California Edison, filiale d’Edison International, a affiché au deuxième trimestre un bénéfice de base de 1,74 dollar par action, bénéficiant de l’adoption de la décision finale relative à sa procédure tarifaire générale pour 2025.

* Les entreprises de services publics réglementées fixent les tarifs facturés aux clients pour des services tels que l’électricité, le gaz naturel, l’eau privée et la vapeur dans le cadre de procédures tarifaires.

* Une autre entité, Edison International Parent and Other, a vu sa perte de base par action au deuxième trimestre reculer à 20 centimes, contre 26 centimes il y a un an, en raison de la baisse des dividendes sur les actions privilégiées, partiellement compensée par une hausse des charges d'intérêts.