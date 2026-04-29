Edison International affiche une croissance régulière de ses bénéfices grâce à la hausse des tarifs de l'électricité

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Edison International EIX.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, le groupe ayant bénéficié d'une hausse des tarifs de l'électricité.

Les compagnies d'électricité américaines cherchent à augmenter les tarifs d'électricité facturés à leurs clients, sous l'effet de la forte hausse de la demande provenant des centres de données axés sur l'IA, de l'augmentation de la production manufacturière nationale et des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les feux de forêt.

Southern California Edison, une filiale d'Edison International, a affiché un bénéfice de base de 1,65 dollar par action au premier trimestre, grâce à l'adoption de la décision finale concernant sa demande de révision tarifaire générale pour 2025.

Les services publics réglementés, tels que Southern California Edison, déterminent les tarifs facturés aux clients pour des services tels que l'électricité, le gaz naturel, l'eau privée et la vapeur dans le cadre de procédures tarifaires.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait continuer à grimper jusqu'en 2027, selon l'EIA, principalement sous l'effet des centres de données dédiés à l'IA et aux cryptomonnaies, ainsi que de l'électrification croissante des foyers, des entreprises et des transports.

Le service public basé à Rosemead, en Californie, a affiché un bénéfice ajusté de 1,42 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des estimations des analystes de 1,31 dollar par action, selon les données de LSEG.

Le mois dernier, Edison a obtenu le rejet d'un recours intenté par des actionnaires qui accusaient la société d'avoir trompé les investisseurs en surestimant sa capacité à réduire le risque d'incendies de forêt avant les incendies qui ont ravagé la région de Los Angeles en janvier 2025.

La société de services publics a confirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, comprises entre 5,90 et 6,20 dollars par action.