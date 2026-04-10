Edinburgh Worldwide se tourne vers les propositions de Saba Capital après le rejet de l'offre publique d'achat par les investisseurs

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(Ajout de détails tirés de la déclaration d'EWI et du contexte)

10 avril - Edinburgh Worldwide Investment Trust EWI.L a déclaré vendredi que sa proposition d'offre publique d'achat pour jusqu'à 100% de ses actions a été rejetée par les investisseurs et qu'il mettrait en œuvre des offres alternatives recommandées par Saba Capital de Boaz Weinstein .

Cette décision intervient plus d'une semaine après que Saba Capital a encouragé les actionnaires d'Edinburgh à voter contre l'offre publique d'achat du conseil d'administration.

* Edinburgh a annoncé en mars son intention de proposeruneoffre publique d'achat , plusieurs mois après que ses actionnaires ont rejeté les propositions de Saba Capital visant à réorganiser le conseil d'administration.

* La proposition d'offre publique d'achat a échoué après que Saba Capital a voté contre les plans avec deux autres institutions, avec 53,8 % du total des votes exprimés contre la résolution.

* Le trust a déclaré qu'il prévoyait de mettre en œuvre les offres publiques d'achat alternatives recommandées publiquement par Saba Capital.

* La proposition de liquidité de Saba Capital recommandait au conseil d'administration d'offrir trois options aux actionnaires: une offre immédiate à la valeur nette d'inventaire moins les coûts, une offre après une éventuelle introduction en bourse de SpaceX ou le maintien de leurs investissements dans l'entreprise.

* "Il s'agit d'un résultat très décevant, en particulier si l'on tient compte du soutien continu des actionnaires indépendants qui ont toujours rejeté le plan de contrôle de Saba", a déclaré Jonathan Simpson-Dent, président de l'EWIT, dans un communiqué.