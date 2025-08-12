Edible Garden AG Inc devrait afficher une perte de 74 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Edible Garden AG Inc EDBL.OQ EDBL.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Belvidere dans le New Jersey devrait déclarer une augmentation de 5,0% de ses revenus à 4,481 millions de dollars, contre 4,27 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Edible Garden AG Inc est une perte de 74 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Edible Garden AG Inc est de 8,00 $, soit environ 70,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,36 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 13:17 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)