Edgewise va céder son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données boursières au paragraphe 2, des commentaires des analystes aux paragraphes 6, 9 et 10) par Siddhi Mahatole

Edgewise Therapeutics EWTX.O a annoncé lundi qu'elle allait céder son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire et ses activités connexes à la société française Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars.

L'action de la société de biotechnologie américainea bondide 17 % en début de séance.

Le laboratoire pharmaceutique français obtiendra les droits mondiaux sur le candidat-médicament d'Edgewise , le sevasemten, ainsi que la propriété intellectuelle associée, les données cliniques et le personnel soutenant le programme, moyennant un paiement initial en espèces de 1,55 milliard de dollars. Edgewise pourra également prétendre à des paiements d'étapes pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, a indiqué la société américaine.

Edgewise testait le sevasemten dans le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne. Les essais ont montré des bénéfices sur la fonction musculaire chez les patients atteints de la forme de Becker et une réduction des marqueurs de lésions musculaires, ainsi qu'un profil de sécurité favorable lors des essais .

Ces deux pathologies sont des troubles génétiques entraînant une faiblesse musculaire progressive, la dystrophie de Becker étant une forme plus bénigne de la dystrophie de Duchenne. Alors que la dystrophie de Duchenne dispose de plusieurs médicaments et de la thérapie génique Elevidys de Sarepta Therapeutics

SRPT.O , la dystrophie de Becker ne bénéficie d’aucun traitement approuvé.

Cette transaction lève une incertitude majeure et recentre l'attention des investisseurs sur son portefeuille de produits en cardiologie, considéré comme le principal moteur de l'action, rendant la réaction positive du titre "sans surprise", a déclaré Joseph Schwartz, analyste chez Leerink Partners.

La vente, qui devrait être finalisée au troisième trimestre, renforcerait également le bilan d'Edgewise, la société prévoyant d'utiliser le produit de la vente pour le développement de son principal candidat, l'EDG-7500.

Ce médicament est actuellement testé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, une affection qui provoque un épaississement du muscle cardiaque et rend le pompage du sang plus difficile. Les données à 12 semaines de son essai de phase intermédiaire sont attendues au deuxième trimestre.

Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist, a déclaré que l'attention des investisseurs se portait principalement sur le programme consacré à la cardiomyopathie hypertrophique.

Le sevasemten était "soit passé inaperçu, soit accueilli avec scepticisme", a ajouté Srikripa Devarakonda, qui a estimé le chiffre d'affaires maximal du médicament pour la dystrophie musculaire de Becker à environ 521 millions de dollars sur une base ajustée et à 1,04 milliard de dollars sur une base non ajustée.