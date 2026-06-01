 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edgewise va céder son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des données boursières au paragraphe 2, des commentaires des analystes aux paragraphes 6, 9 et 10) par Siddhi Mahatole

Edgewise Therapeutics EWTX.O a annoncé lundi qu'elle allait céder son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire et ses activités connexes à la société française Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars.

L'action de la société de biotechnologie américainea bondide 17 % en début de séance.

Le laboratoire pharmaceutique français obtiendra les droits mondiaux sur le candidat-médicament d'Edgewise , le sevasemten, ainsi que la propriété intellectuelle associée, les données cliniques et le personnel soutenant le programme, moyennant un paiement initial en espèces de 1,55 milliard de dollars. Edgewise pourra également prétendre à des paiements d'étapes pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars, a indiqué la société américaine.

Edgewise testait le sevasemten dans le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne. Les essais ont montré des bénéfices sur la fonction musculaire chez les patients atteints de la forme de Becker et une réduction des marqueurs de lésions musculaires, ainsi qu'un profil de sécurité favorable lors des essais .

Ces deux pathologies sont des troubles génétiques entraînant une faiblesse musculaire progressive, la dystrophie de Becker étant une forme plus bénigne de la dystrophie de Duchenne. Alors que la dystrophie de Duchenne dispose de plusieurs médicaments et de la thérapie génique Elevidys de Sarepta Therapeutics

SRPT.O , la dystrophie de Becker ne bénéficie d’aucun traitement approuvé.

Cette transaction lève une incertitude majeure et recentre l'attention des investisseurs sur son portefeuille de produits en cardiologie, considéré comme le principal moteur de l'action, rendant la réaction positive du titre "sans surprise", a déclaré Joseph Schwartz, analyste chez Leerink Partners.

La vente, qui devrait être finalisée au troisième trimestre, renforcerait également le bilan d'Edgewise, la société prévoyant d'utiliser le produit de la vente pour le développement de son principal candidat, l'EDG-7500.

Ce médicament est actuellement testé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique, une affection qui provoque un épaississement du muscle cardiaque et rend le pompage du sang plus difficile. Les données à 12 semaines de son essai de phase intermédiaire sont attendues au deuxième trimestre.

Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist, a déclaré que l'attention des investisseurs se portait principalement sur le programme consacré à la cardiomyopathie hypertrophique.

Le sevasemten était "soit passé inaperçu, soit accueilli avec scepticisme", a ajouté Srikripa Devarakonda, qui a estimé le chiffre d'affaires maximal du médicament pour la dystrophie musculaire de Becker à environ 521 millions de dollars sur une base ajustée et à 1,04 milliard de dollars sur une base non ajustée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EDGEWISE THERAP
38,0300 USD NASDAQ +11,33%
SAREPTA
17,6600 USD NASDAQ -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par l'US Navy et le service des affaires publiques du Commandement central des États-Unis, le 28 mai 2026, un F/A-18F Super Hornet, sur le pont d'envol du porte-avions USS Abraham Lincoln, le 25 mai 2026 ( US NAVY / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les négociations semblent compromises
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:06 

    Les négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient apparaissent de plus en plus compromises, l'agence de presse iranienne Tasnim affirmant lundi que Téhéran a rompu le dialogue indirect avec Washington, notamment à cause de l'offensive israélienne au ... Lire la suite

  • ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Batteries: Renault demande à Verkor de "redresser sa trajectoire"
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.06.2026 16:46 

    Renault, actionnaire et seul client du fabricant de cellules de batteries Verkor, a critiqué lundi son manque de compétitivité croissant et des retards de fabrication de 18 mois, en lui réclamant de "redresser sa trajectoire industrielle" et "une gouvernance crédible", ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    SCHLUMBERGER : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 01.06.2026 16:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le plancher de production du bâtiment General Stamping & Metalworks à South Bend
    États-Unis: L'activité manufacturière atteint en mai son plus haut niveau en quatre ans
    information fournie par Reuters 01.06.2026 16:28 

    L'activité manufacturière américaine a progressé ‌plus que prévu en mai, atteignant son plus haut niveau en quatre ans, les ​entreprises anticipant leurs commandes face à la hausse des prix et aux pénuries liées au conflit au Moyen-Orient. L'Institute for Supply ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
151,2 -14,84%
CAC 40
8 117,25 -0,81%
Pétrole Brent
97,28 +4,25%
HAFFNER ENERGY
0,323 +17,88%
KALRAY
14,28 +9,85%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank