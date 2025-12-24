 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edgewise Therapeutics progresse grâce aux résultats positifs d'un essai clinique sur les maladies cardiaques
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 décembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Edgewise Therapeutics EWTX.O augmentent de 20,4 % à 26,18 $

** La société déclare que son médicament expérimental contre les maladies cardiaques a donné des résultats positifs en matière de sécurité dans une étude à mi-parcours

** EWTX testait son médicament, EDG-7500, chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique, un type de maladie cardiaque qui épaissit le muscle cardiaque, le rendant plus difficile à pomper le sang

** Le médicament n'a montré aucun changement cliniquement significatif dans la fraction d'éjection du ventricule gauche (LVEF): un prédicteur de l'insuffisance cardiaque et aucun événement de fibrillation auriculaire (afib) - rythme cardiaque irrégulier

** "La sécurité a continué d'être bonne avec aucune baisse cliniquement significative de la FEVG, et aucune excursion de la FEVG <50%" - RBC Capital Markets

** "Il convient de noter que EWTX a signalé un cas supplémentaire de fibrillation auriculaire d'apparition récente... Nous pensons que cela laisse encore des questions sur la sécurité qui nécessiteront plus que des données ouvertes supplémentaires pour être réfutées" - Stifel

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EDGEWISE THERAP
26,8200 USD NASDAQ +23,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank