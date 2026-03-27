EDF signe avec TotalEnergies un contrat de fourniture d'électricité nucléaire à long terme

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'énergéticien EDF a signé avec TotalEnergies un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) d'une durée de douze ans à partir de 2028, destiné à sécuriser l'approvisionnement des sites français de raffinage et de chimie du géant des hydrocarbures, ont annoncé les deux groupes vendredi.

"EDF allouera à TotalEnergies une quote-part de la puissance de son parc nucléaire en exploitation" et le contrat, qui démarre au 1er janvier 2028, couvrira 60% des besoins en électricité de ses sites de raffinage et chimie en France, estimés à 400 MW selon leurs communiqués.

Cela équivaut à la puissance d'un peu moins de la moitié d'un réacteur nucléaire.

L'accord "va permettre à nos sites industriels en France gros consommateurs en électricité de sécuriser, sur le long terme, une grande partie de leurs approvisionnements avec une électricité compétitive et bas-carbone", a déclaré Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.

EDF apporte aux sites concernés "la visibilité à long terme nécessaire à leur pérennité", a pour sa part déclaré Bernard Fontana, le PDG d'EDF.

TotalEnergies gère trois raffineries en France, celle de Normandie, la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et celle de Feyzin (Rhône). Le groupe est également producteur de biocarburants routiers et aériens grâce à sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône).

Dans la pétrochimie, TotalEnergies exploite le site de Carling Saint-Avold (Moselle), son centre européen des résines d'hydrocarbures.

Les CAPN, parmi l'offre de contrats de long terme d'EDF pour les entreprises, permettent à l'électricien de sécuriser ses recettes commerciales dans la perspective de ses lourds investissements à venir pour la relance du nucléaire tout en répondant aux objectifs de l'État de maintenir la compétitivité industrielle et d'attirer les centres de données en France.

Ces contrats CAPN proposent des prix de vente de l'électricité convenus à l'avance, sur des durées d'au moins 10 ans, en contrepartie de supporter une partie des risques associés à la production des réacteurs, qui peut varier.

Réservés au départ aux industries très énergivores, ces contrats sont depuis novembre étendus à d'autres entreprises ayant des besoins en électricité importants. A ce jour, EDF a conclu 19 contrats de long terme dont 14 CAPN, incluant celui de TotalEnergies.

Il a également signé avec Orano et de grands groupes industriels tels qu'Aluminium Dunkerque, Arkema, Kem One, ArcelorMittal ou encore l'opérateur de centres de données Data4.