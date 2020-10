Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF Renouvelables remporte 12 projets de centrales photovoltaïques au sol en France Reuters • 23/10/2020 à 14:01









23 octobre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * EDF RENOUVELABLES REMPORTE 105 MW DE PROJETS SOLAIRES AU SOL EN FRANCE * EDF RENOUVELABLES REMPORTE 105 MW DE PROJETS SOLAIRES AU SOL EN FRANCE LORS DU DERNIER APPEL D'OFFRES SOLAIRE DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE (CRE) * A REMPORTÉ 12 PROJETS DE CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL, D'UNE CAPACITÉ TOTALE DE 105 MW LORS DE L'APPEL D'OFFRES * LA CONSTRUCTION DES NOUVELLES CENTRALES SOLAIRES DÉBUTERA EN 2021 Texte original [https://bit.ly/37Fnntn] Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.36%