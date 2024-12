EDF: relèvement de la production estimée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - EDF fait part d'une révision à la hausse de l'estimation de la fourchette de production nucléaire en France pour l'année 2024 : comprise jusqu'ici entre 340-360 TWh, elle est désormais estimée entre 358-364 TWh.



'Cette révision s'appuie sur la très bonne performance de la production du parc nucléaire grâce notamment à l'optimisation des arrêts de tranche, ainsi qu'à la maîtrise industrielle des contrôles et des chantiers de réparations liés à la corrosion sous contrainte', précise-t-il.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.