EDF: relève ses prévisions de production nucléaire 2025&2026 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - EDF annonce relever ses estimations de production nucléaire en France concernant les trois prochaines années.



Initialement comprise entre 335 et 365 TWh par an en 2025 et en 2026, la fourchette de production nucléaire en France devrait finalement être comprise entre 350 et 370 TWh pour chacune de ces deux années, estime l'énergéticien.



Par ailleurs, la production pour 2027 est attendue entre 350 et 370 TWh.



EDF précise que ses estimations incluent la production du réacteur de Flamanville 3.





