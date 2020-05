Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-La France a exporté plus d'électricité durant le confinement Reuters • 07/05/2020 à 08:36









7 mai (Reuters) - Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF EDF.PA , a déclaré jeudi sur RTL : * LA FRANCE A DAVANTAGE EXPORTÉ D'ÉLECTRICITÉ PENDANT LE CONFINEMENT QUE D'HABITUDE À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE. Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.65%