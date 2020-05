Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-L'hypothèse d'une augmentation de capital "pas du tout sur la table" - dir. financier Reuters • 14/05/2020 à 10:04









PARIS, 14 mai (Reuters) - L'hypothèse d'une augmentation du capital d'EDF EDF.PA "n'est pas du tout sur la table", a déclaré jeudi Xavier Girre, directeur financier du groupe public lors d'une conférence téléphonique avec les analystes à l'occasion de la publication des résultats de l'électricien au premier trimestre. (Benjamin Mallet, édité par Henri-Pierre André )

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.06%