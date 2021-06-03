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EDF-L'admission aux négociations des actions nouvelles interviendra à compter du 7 juin
Reuters03/06/2021 à 19:13

3 juin (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA :

* RÉSULTAT DE L'OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020

* 94,51 % DES DROITS ONT ÉTÉ EXERCÉS EN FAVEUR D'UN PAIEMENT EN ACTIONS À L'ISSUE DE LA PÉRIODE D'OPTION OUVERTE DU 14 MAI AU 1ER JUIN 2021 INCLUS

* CETTE OPÉRATION ENTRAÎNE LA CRÉATION DE 57 908 528 ACTIONS NOUVELLES (REPRÉSENTANT APRÈS AUGMENTATION DE CAPITAL ENVIRON 1,87 % DU CAPITAL)

* LA LIVRAISON ET L'ADMISSION DES ACTIONS AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT À COMPTER DU 7 JUIN 2021

* LE PRIX D'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES REMISES EN PAIEMENT DU DIVIDENDE A ÉTÉ FIXÉ À 10,64 EUROS

* LE MONTANT DE LA SOULTE EN ESPÈCES À VERSER AUX ACTIONNAIRES QUI ONT FAIT LE CHOIX DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS S'ÉLÈVE À 149,20 EUROS

* LES ACTIONS AINSI ÉMISES PORTERONT JOUISSANCE COURANTE ET COMPORTERONT LES MÊMES DROITS ET RESTRICTIONS QUE LES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION

* LE MONTANT DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE À VERSER AUX ACTIONNAIRES N'AYANT PAS RETENU L'OPTION DE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 S'ÉLÈVE À ENVIRON 36,2 MILLIONS D'EUROS ET SERA PAYÉ À COMPTER DU 7 JUIN 2021

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Gdansk Newsroom)

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