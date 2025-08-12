EDF cède 64% d'Exaion à MARA pour 168 MUSD information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 11:46









(Zonebourse.com) - EDF a annoncé la signature d'un accord prévoyant la cession de 64% du capital d'Exaion, sa filiale spécialisée dans le calcul haute performance et les infrastructures cloud sécurisées, à MARA Holdings pour environ 168 millions de dollars.



L'opération inclut une option permettant à MARA de porter sa participation à 75% d'ici 2027 pour environ 127 millions USD supplémentaires.



EDF conserverait une participation minoritaire et resterait client d'Exaion. Selon Julien Villeret, directeur de l'innovation, ce partenariat offrirait à Exaion un levier majeur pour accélérer son développement technologique et international.



La transaction devrait être finalisée au 4e trimestre 2025 sous réserve des autorisations réglementaires.





