EDF annonce le succès de son émission d’obligations hybrides vertes pour €1 md

EDF EDF.PA :

* EDF ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION D’OBLIGATIONS HYBRIDES VERTES POUR UN MONTANT NOMINAL DE 1 MILLIARD D’EUROS

* COUPON INITIAL DE 5,25 % JUSQU’EN 2032 ET UNE OPTION DE REMBOURSEMENT À 5,25 ANS AU GRÉ D’EDF

Texte original nGNE6PJmj9

(Rédaction de Gdansk)