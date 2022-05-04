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EDF affiche un CA au T1 en hausse à 35,58 mds
information fournie par Reuters04/05/2022 à 07:36

4 mai (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES : + 61 % ORG. DANS UN CONTEXTE DE PRIX DE GROS ÉLEVÉS ET DE PLAFONNEMENT À 4 % TTC DES TARIFS RÉGULÉS EN FRANCE

* LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME "GRAND CARÉNAGE" COUVRANT LA PÉRIODE 2022-2028 POUR UN COÛT ESTIMÉ À ENVIRON 33 MILLIARDS D'EUROS

* DÉCRET RELATIF À L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE DE 20 TWH DE VOLUMES ARENH POUR 2022 PUBLIÉ LE 12 MARS 2022

* ANNONCE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE D'UN PROGRAMME VISANT À TRIPLER LA CAPACITÉ NUCLÉAIRE INSTALLÉE À 24 GW D'ICI 2050

* CONFLIT EN UKRAINE: PAS D'EXPOSITION AVEC DES ENTREPRISES RUSSES IMPACTÉES PAR LES SANCTIONS INTERNATIONALES À CE JOUR

* ACCÉLÉRATION DANS LES SERVICES ET CROISSANCE DU NOMBRE DE CONTRATS D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET DE SERVICES EN FRANCE : PLUS DE +190 000 AU 1ER TRIMESTRE 2022 CONTRE - 126 000 AU 1ER TRIMESTRE 2021

* NOMBRE DE CONTRATS ÉLECTRICITÉ EN AUGMENTATION DEPUIS SEPTEMBRE 2021

* IMPACT INDIRECT DU CONFLIT EN UKRAINE: FORTE VOLATILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES, AUGMENTATION DES PRIX DE MARCHÉ ET CERTAINES TENSIONS DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT DU GROUPE

* CA AU T1 EUR 35,58 MDS VERSUS EUR 21,95 MDS IL Y A UN AN

* AU PREMIER TRIMESTRE 2022, LE GROUPE EST EN POSITION NET ACHETEUR DU FAIT DE LA MOINDRE PRODUCTION NUCLÉAIRE ET HYDRAULIQUE, CONTRAIREMENT AU 1ER TRIMESTRE 2021 OÙ IL ÉTAIT NET VENDEUR

* AMBITIONS 2023: ENDETTEMENT FINANCIER NET / EBITDA ENVIRON 3X ET DETTE ÉCONOMIQUE AJUSTÉE / EBITDA AJUSTÉ 4,5X À 5X

Texte original sur Eikon nGNE66524D Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA

(Gdansk Newsroom)

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3 commentaires

  • 08:08

    LR mec lapeyr la il regarde ca facture pour en déduire le CA d'un groupe international etcC'est comme si tu regarde le prix de ton litre de rouge pour en déduire le CA d'une grande surface

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