EDF: accord avec Crédit Agricole sur les recharges des VE

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et EDF ont signé un protocole d'accord pour mettre en place des solutions communes (services, financements, etc.) de recharge des véhicules électriques des particuliers, professionnels et entreprises sur tous les territoires en France.



Les deux entreprises ont déjà eu l'occasion de collaborer sur le premier pilote d'Agilauto Partage, le service d'autopartage 100% électrique en milieu rural lancé par CA Personal Finance & Mobility dans le Pays de Fayence (83) en septembre 2023.



' Alors que les transports représentent près de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France, le développement de la mobilité électrique est un enjeu fort pour le groupe EDF. Je suis très heureux de cet engagement commun avec le Crédit Agricole qui nous permet d'être au plus près des besoins de nos clients et de les accompagner dans la décarbonation de leurs usages. ' a déclaré Marc Benayoun, Directeur Exécutif groupe EDF, en charge du pôle Clients, Services & Territoires.





