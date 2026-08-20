Edesa Biotech recule après une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions d'Edesa Biotech EDSA.O ont reculé de 13,7% à 4,96 $ en pré-ouverture, après la fixation, dans la nuit, du prix d'une levée de fonds complémentaire de 25 millions de dollars ** La société biopharmaceutique canadienne en phase clinique a annoncé mercredi en fin de journée la mise en vente d’environ 3,9 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés permettant d’acquérir 675 000 actions, ainsi que les bons de souscription associés

** Le prix d’offre combiné de 5,50 $ représente une décote de 4,3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 5,75 $

** EDSA prévoit d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales, notamment pour le fonds de roulement, les dépenses d’investissement, ainsi que les frais de R&D et de fabrication

** La société, spécialisée dans les traitements en dermatologie médicale et les maladies respiratoires, compte environ 9,6 millions d’actions en circulation

** Guggenheim Securities est le seul teneur de livre de l’offre

** Depuis le début de l'année et jusqu'à mercredi, le cours de l'action a pratiquement quadruplé