Edenred visée par une enquête antitrust en Italie
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 08:24
Le régulateur s'inquiète notamment d'une stratégie mise en place après l'instauration d'un plafond légal sur les frais de remboursement. L' AGCM soupçonne qu'Edenred aurait alors modifié unilatéralement les conditions d'acceptation des titres électroniques, en supprimant l'intégration directe avec les systèmes de caisse des grandes enseignes au profit de solutions d'interconnexion tierces, plus coûteuses. Le groupe aurait aussi imposé des conditions moins favorables, comme des délais de remboursement allongés.
Selon l'Autorité, ces pratiques pourraient entraîner des coûts injustifiés pour les grandes chaînes de distribution, avec un risque de répercussion sur les prix à la consommation et, plus largement, sur le bon fonctionnement du marché. Dans ce cadre, les enquêteurs, épaulés par l'unité antitrust de la Guardia di Finanza, ont mené des inspections dans les locaux d'Edenred Italia, ainsi que chez d'autres émetteurs de titres-restaurant et fournisseurs de systèmes d'interconnexion, soupçonnés de détenir des documents utiles à l'enquête.
Le communiqué de l'AGCM n'indique pas si Pluxee fait partie des entreprises concernées indirectement.
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