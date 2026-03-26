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Edenred visé par une enquête de l'autorité italienne de la concurrence
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 10:27

Carte restaurant Edenred (Crédit: / Edenred)

Carte restaurant Edenred (Crédit: / Edenred)

L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national de la fourniture de chèques-repas aux salariés.

L'AGMC estime dans un communiqué que le groupe français de titres restaurants a mis en place une stratégie visant à répercuter des coûts injustifiés sur les grandes chaînes de distribution, notamment en modifiant unilatéralement les modalités d'acceptation des chèques-repas électroniques.

Edenred a confirmé jeudi avoir été informé de l'ouverture de l'enquête et précise se mettre à la disposition de l'AGMC, "pour apporter toutes les explications nécessaires", le groupe ajoutant ne pouvoir commenter l'instruction.

"Respectant scrupuleusement la réglementation des titres-restaurant en Italie (...), Edenred est confiant dans l'issue de cette investigation", précise le communiqué.

A Paris, vers 08h10 GMT, le titre Edenred abandonnait 6,62% à 17,3 euros.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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