Edenred va intégrer les 'superchargeurs' de Tesla à son offre de recharge pour entreprises
Le groupe de services aux entreprises, dont le portefeuille d'activités s'étend des titres-restaurant aux services de gestion de flottes professionnelles, explique que ses clients vont désormais pouvoir avoir accès à plus de 20 000 'superchargeurs' Tesla répartis sur quelque 1 500 sites en Europe, ce qui va lui permettre de porter son offre dans le domaine à plus d'un million de points de charge dans 28 pays.
'Les utilisateurs d'Edenred bénéficient ainsi de l'un des réseaux de recharge publics les plus étendus d'Europe', souligne l'entreprise dans un communiqué.
A travers ses applications de mobilité 'UTA eCharge' en Europe et 'Ticket Fleet Pro' en France, Edenred permet aux opérateurs de flottes de voitures particulières, d'utilitaires légers et de poids lourds d'optimiser leurs trajets, de réduire les temps d'immobilisation liés à la recharge et de maîtriser leurs coûts énergétiques.
Valeurs associées
|18,3250 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
