Edenred: revenus records à près de 3 milliards d'euros en 2025

Carte restaurant Edenred (Crédits: Edenred)

La société française de services prépayés Edenred , qui commercialise le Ticket Restaurant, a annoncé mardi des revenus records en 2025, en hausse de 3,7% à près de 3 milliards d'euros, grâce notamment à des acquisitions réalisées au Brésil, au Danemark et en Italie.

Le groupe a publié un bénéfice net supérieur aux attentes pour 2025, à 521 millions d'euros, en hausse de 2,8% par rapport à 2024.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint un niveau record à 1,36 milliard d'euros, en croissance de 7,5%, mieux qu'attendu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires de la branche Avantages aux salariés, qui représente les deux tiers de l'activité, s'élève à 1,763 milliard d'euros en 2025 en hausse de 3,6%. Cette croissance est poussée par l'augmentation des montants octroyés par les employeurs à leurs salariés, notamment la hausse des valeurs faciales maximales décidées par les pouvoirs publics.

"Nous avons atteint l'ensemble de nos objectifs opérationnels et financiers en 2025 et enregistré à nouveau des résultats records", s'est félicité le PDG d'Edenred Bertrand Dumazy, cité dans un communiqué.

"Ces bonnes performances montrent qu'Edenred se porte bien dans des marchés toujours aussi porteurs. Nous continuons à conquérir de nouveaux clients, qui adoptent aussi bien nos solutions d'avantages aux salariés ou celles favorisant l'engagement au travail, que nos offres dédiées à l'optimisation et la simplification de la gestion des flottes d'entreprise", a-t-il ajouté.

Le dirigeant prévient toutefois que les changements de réglementation en cours en Italie et au Brésil affecteront les résultats du groupe en 2026.

La justice brésilienne a pour l'instant suspendu en référé la réforme du programme d'alimentation du travailleur (PAT), décidée par le président Lula en novembre 2025. Le groupe prévoit un recul de 8% à 12% de son excédent brut d'exploitation si ce changement réglementaire est appliqué.

Edenred proposera à ses actionnaires un dividende en hausse de 10%, à 1,33 euro par action.

Avec 12.000 employés dans le monde, Edenred commercialise des solutions de paiement à usages spécifiques pour l'alimentation (titres-restaurant), l'engagement des employés (cartes cadeaux, plateformes), la mobilité (solutions multi-énergies, incluant recharge électrique, maintenance, péage et parking), ainsi que les paiements professionnels (cartes virtuelles).