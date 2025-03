Edenred : rechute sous 30,16E, support 19/12 et 25/02 menacé information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Edenred rechute de -5% vers 29,4E : le support des 30,16E du 19/12/2024 et 25/02/2025 est menacé.

Le prochain objectif devrait se situer à 28,17 qui n'est autre que le plancher du 13 novembre 2024 et du 24/04/2020.





Valeurs associées EDENRED 30,3400 EUR Euronext Paris -3,68%